2019-11-17T17:01:12+03:00
Происшествия

СК Ставрополья просит помощь в поиске родственников солдата

В Труновском районе следователи разыскивают близких павшего в годы войны воина
Евгения СОКОРЕВА
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В Новосильском районе Орловской области поисковики вместе с сотрудниками местного управления следственного комитета провели разведывательно-поисковый выезд и нашли останки солдата Погожева Павла Антоновича. Имя и другие данные выяснили из коротких обрывков фраз чудом сохранившейся Красноармейской книжки, где был записан отец: Погожев Антон Иванович.

А также домашний адрес: Орджоникидзевкий (ныне - Ставропольский) край, Труновский район, село Донское. Воин 1924 года рождения был призван Труновским РВК. Последним местом службы стала 348 дивизия. Сейчас следователи Ставрополья просят о помощи в поиске родственников погибшего солдата.

- Обращаемся с просьбой к гражданам, обладающим какой-либо информацией о родственниках или иных лицах, располагающих данными о семье Погожева П.А. – сообщить об этом в пресс-службу СУ СКР по Ставропольскому краю 8-8652-23-59-23, либо в Изобильненский межрайонный следственный отдел (г. Изобильный, ул. Пролетарская, 49) - 8-86545-2-44-57, 886545-2-46-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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