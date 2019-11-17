Город для воробьев откроют на Ставрополье
В нем поместятся 165 птиц
-Фото: СОЦСЕТИ
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- В кратчайшие сроки возведены жилые помещения для 165 жителей. Есть флэтхаусы, особняки и даже воробьиный небоскреб. На очереди отдельный ВИП-особняк для главы ЖК Воробей, - необычный пост разместил у себя в Instagram владелец соломенного парка на Ставрополье. - Заселение будет осуществляться в порядке живой очереди без ордеров и установки права собственности на жильё.
К записи автор приложил снимок с десятками скворечников.
ИСТОЧНИК KP.RU