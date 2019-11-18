Метель и гололед ожидаются на Ставрополье
Резкое похолодание ожидается с четверга
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, с 21 и 24 ноября в западной части края ветер усилится до 25 метров в секунду, а ночью температура упадет до -3...-8 градусов. Местами по Ставропольскому краю ожидается падение температуры до -12.
Днем столбики термометра не поднимутся выше -3...+2.
С 21 по 22 ноября синоптики прогнозируют снег, метель и гололед на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU