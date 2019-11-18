2019-11-18T14:46:45+03:00
Происшествия

Метель и гололед ожидаются на Ставрополье

Резкое похолодание ожидается с четверга
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, с 21 и 24 ноября в западной части края ветер усилится до 25 метров в секунду, а ночью температура упадет до -3...-8 градусов. Местами по Ставропольскому краю ожидается падение температуры до -12.

Днем столбики термометра не поднимутся выше -3...+2.

С 21 по 22 ноября синоптики прогнозируют снег, метель и гололед на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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