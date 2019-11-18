Мэрию Махачкалы экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании
Ведутся работы по поиску предполагаемой бомбы и автора обращения
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Полицейские вывели людей из администрации Махачкалы после того, как получили сообщение о минировании здания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.
- На электронную почту администрации поступило сообщение о том, что здание администрации города заминировано. В настоящее время на месте работают кинологи. Людей из здания эвакуировали, - сказано в сообщении ведомства.
Вполне возможно, что это ложное сообщение. Сотрудники МВД проверяют адрес, по которому было послано письмо.
ИСТОЧНИК KP.RU
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