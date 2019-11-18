2019-11-18T15:23:09+03:00
Происшествия

Мэрию Махачкалы экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ведутся работы по поиску предполагаемой бомбы и автора обращения
Варвара АНТОНОВА
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Полицейские вывели людей из администрации Махачкалы после того, как получили сообщение о минировании здания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

- На электронную почту администрации поступило сообщение о том, что здание администрации города заминировано. В настоящее время на месте работают кинологи. Людей из здания эвакуировали, - сказано в сообщении ведомства.

Вполне возможно, что это ложное сообщение. Сотрудники МВД проверяют адрес, по которому было послано письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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