На Ставрополье к пьяным водителям придут на дом и работу
Около 3500 водителей не оплатили штрафы за нетрезвое вождение на Ставрополье. Поэтому инспекторы вместе с приставами будет на дому и работе посещать людей с 18 по 22 и с 25 по 27 ноября. У этих рейдов две цели: взыскать 30 тысяч рублей штрафа и проверить, соблюдает ли лишенный права управления водитель судебные санкции.
Кроме того, автолюбителей проверят и во время движения. С помощью специальных видеокомплексов инспекторы смогут остановить только тех водителей, у которых есть долги.
Неплательщикам грозит двойной штраф и арест до 15 суток, предупреждают в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU