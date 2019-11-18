2019-11-18T15:43:47+03:00
Авто

На Ставрополье к пьяным водителям придут на дом и работу

Но только к тем, кто не заплатил штраф за нарушение ПДД
Полина ШАПОШНИКОВА
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Около 3500 водителей не оплатили штрафы за нетрезвое вождение на Ставрополье. Поэтому инспекторы вместе с приставами будет на дому и работе посещать людей с 18 по 22 и с 25 по 27 ноября. У этих рейдов две цели: взыскать 30 тысяч рублей штрафа и проверить, соблюдает ли лишенный права управления водитель судебные санкции.

Кроме того, автолюбителей проверят и во время движения. С помощью специальных видеокомплексов инспекторы смогут остановить только тех водителей, у которых есть долги.

Неплательщикам грозит двойной штраф и арест до 15 суток, предупреждают в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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