2019-11-18T16:00:11+03:00
Общество

«Щелчок предохранителя заменяет 40 минут беседы»: чеченский полицейский рассказал о «пользе» запугивания пистолетом

Правоохранитель сопроводил свой пост смеющимися эмодзи
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Правоохранитель сопроводил свой пост смеющимися эмодзиПравоохранитель сопроводил свой пост смеющимися эмодзиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В сети бурно обсуждают картинку, которую опубликовал на своей странице в Instagram начальник ОМВД по городу Аргун Алихан Цакаев.

Так, на фото написано: «учеными доказано, что щелчок предохранителя на пистолете заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу почти со 100% гарантией меняет взгляды человека на жизнь».

Не всех пользователей сети повеселила эта картинка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не всех пользователей сети повеселила эта картинкаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самому Цакаеву высказывание, видимо, понравилось. Правоохранитель сопроводил свой пост смеющимися эмодзи.

Не всех пользователей сети повеселила эта картинка. По мнению некоторых, такие посты не приемлемы. Тем более если их публикует сотрудник полиции, да еще и начальник отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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