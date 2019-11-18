Стало известно, кто займет кресло министра спорта Ставрополья

18 Нояб. 16:33 2019-11-18T17:08:30+03:00

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О том, что Владимир Янушкин возглавит министерство спорта Ставрополья на планерке объявил глава региона Владимир Владимиров.

Владимир Янушкин с 2013 года является заместителем главы ведомства.

Накануне в отставку после возбужденного уголовного дело о превышении полномочий ушел министр Роман Марков. Следствие предполагает его причастность к махинациям с госконтрактами. С его "помощью" больше 6 млн рублей утекло из бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU