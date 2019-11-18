2019-11-18T16:42:11+03:00
Происшествия

В Дагестане мужчина погнался за обидчиком, стреляя из ружья в воздух

Обстоятельства выясняются
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Росгвардии в Дагестане задержали вооруженного нарушителя порядка. Об этом сообщает пресс-секретарь Росгвардии Дагестана Константин Шиян.

- В Махачкале военнослужащие отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии задержали мужчину за нарушение общественного порядка, - сказано в пресс-релизе ведомства.

Пока военнослужащие проверяли машины, какой-то мужчина выбежал из дома и начал бежать за другим гражданином, подспудно стреляя в воздух. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали его сотрудникам МВД. Оружие изъято, обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арест бывшего главы дагестанского управления ФОМС продлен на месяц
«Я намерен спасти их от смерти»: Экс-мэр ингушского Магаса спасет 30 медведей в зоопарках Крыма
Видео: на Северном Кавказе голую девушку задержали на улице
Бросили на холоде: собака, попрошайничающая в Ставрополе, вызвала споры в соцсетях
Стало известно, кто займет кресло министра спорта Ставрополья
В Ставрополе переселяют людей из аварийного жилья
«Щелчок предохранителя заменяет 40 минут беседы»: чеченский полицейский рассказал о «пользе» запугивания пистолетом
На Ставрополье к пьяным водителям придут на дом и работу
За наклейки и игрушечный пистолет: участника кортежа наказали в Пятигорске
Мэрию Махачкалы экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании
Уволенный на Ставрополье полпред прокомментировал свою отставку
Метель и гололед ожидаются на Ставрополье