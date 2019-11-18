В Дагестане мужчина погнался за обидчиком, стреляя из ружья в воздух
Сотрудники Росгвардии в Дагестане задержали вооруженного нарушителя порядка. Об этом сообщает пресс-секретарь Росгвардии Дагестана Константин Шиян.
- В Махачкале военнослужащие отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии задержали мужчину за нарушение общественного порядка, - сказано в пресс-релизе ведомства.
Пока военнослужащие проверяли машины, какой-то мужчина выбежал из дома и начал бежать за другим гражданином, подспудно стреляя в воздух. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали его сотрудникам МВД. Оружие изъято, обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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