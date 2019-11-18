2019-11-18T17:31:47+03:00
Дом. Семья

Бросили на холоде: собака, попрошайничающая в Ставрополе, вызвала споры в соцсетях

Одна из местных жительниц пожалела пса и попросила прекратить издевательства
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Рядом с кинотеатром на юге Ставрополя периодически сидит собака рядом с объявлением о сборе средств. Одна из местных жительниц сфотографировала эту картину, подчеркнув, что при животном было немного воды в пластиковом контейнере, а на улице был сильный холод.

- Над животными издеваются, - уверена ставропольчанка, - если бы это был ребёнок, которого оставили в порванной куртке с холодной водой, чтобы попросить деньги - все бы всполошились и засудили бы всех, а тут всего-то 245 УК РФ.

Женщина собирается обратиться с заявлением в полицию, а если подобные случаи попрошайничества не прекратятся, то грозится забрать собаку и увезти в приют.

Не все местные жители оказались солидарны с выступившей в соцсетях горожанкой. Они сказали, что эта женщина, которая собирает деньги, покупает корма животным и себе, так как содержит больше десятка собак в одиночку. А этот пес укрыт пледом и накормлен, так что не нуждается в жалости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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