Видео: на Северном Кавказе голую девушку задержали на улице

18 Нояб. 17:57 2019-11-18T17:57:16+03:00

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В соцсетях появился ролик, как обсолютно голую девушку задержали на улице полицейские. Если верить автору видео, происходящие сняли на камеру во Владикавказе на улице Гугкаева 12 сегодня, 18 ноября.

Голую девушку поймали полицейские в Северной Осетии.

- Поступил вызов от жителей, которые увидели обнаженную девушку во дворе. Приехали полицейские. Девушку проводили в райотдел, куда вызвали специальную медицинскую службу. Вела она себя неадекватно. Возможно, из-за наркотического опьянения. Сейчас с ней работают врачи, - подтвердили информацию "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU