2019-11-18T18:34:20+03:00
Общество

«Я намерен спасти их от смерти»: Экс-мэр ингушского Магаса спасет 30 медведей в зоопарках Крыма

Беслан Цегоев заявил, что продолжит добиваться запрета цирков с животными
Ася АСРЯН
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Беслан Цегоев заявил, что продолжит добиваться запрета цирков с животнымиБеслан Цегоев заявил, что продолжит добиваться запрета цирков с животнымиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бывший мэр ингушского города Магас Беслан Цечоев сообщил, что спасет 30 медведей в зоопарках Крыма, которым грозит уничтожение.

— Кем будем мы, если допустим гибель 30 медведей? Я намерен спасти их от смерти. В этом мне помогут мои друзья, которые окажут содействие в решении всех вопросов, связанных с обустройством медведей, — написал чиновник на своей странице в Инстаграм.

Там же Беслан Цечоев напомним подписчикам о том, что Владимир Путин подписал федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и призвал к соблюдению норм человеческого отношения к живым существам.

Цечоев еще несколько недель назад писал, что будет бороться за то, чтобы в нашей стране запретили цирки. По его мнению, «эта клетка» — самая жестокая форма эксплуатации животных, где они лишены всех нормальных условий.

Наконец, вчера, 17 ноября, чиновник обрадовал подписчиков хорошей новостью.

— Моя инициатива о запрете цирков с животными поддержана некоторыми депутатами Госдумы, которые инициируют соответствующие слушания. Это случилось, благодаря публикации в моём инстаграме. Уверен, что в скором времени все цирки будут запрещены, а животные находиться в своей естественной среде обитания. Это победа человечности и гуманизма!

ИСТОЧНИК KP.RU

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