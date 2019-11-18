2019-11-18T19:01:05+03:00
Общество

Арест бывшего главы дагестанского управления ФОМС продлен на месяц

Чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Ася АСРЯН
Поделиться:
По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники банды похитили более 210 миллионов рублейПо данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники банды похитили более 210 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Верховный суд Дагестана продлил срок содержания под стражей экс-главе территориального управления ФОМС Магомеду Сулейманову. Чиновнику предстоит «посидеть» до 17 декабря 2019 года. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан.

Напомним, бывшего главу территориального Фонда обязательного медицинского страхования республики задержали в августе этого года.

Его заподозрили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники банды похитили более 210 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я намерен спасти их от смерти»: Экс-мэр ингушского Магаса спасет 30 медведей в зоопарках Крыма
Видео: на Северном Кавказе голую девушку задержали на улице
Бросили на холоде: собака, попрошайничающая в Ставрополе, вызвала споры в соцсетях
В Дагестане мужчина погнался за обидчиком, стреляя из ружья в воздух
Стало известно, кто займет кресло министра спорта Ставрополья
В Ставрополе переселяют людей из аварийного жилья
«Щелчок предохранителя заменяет 40 минут беседы»: чеченский полицейский рассказал о «пользе» запугивания пистолетом
На Ставрополье к пьяным водителям придут на дом и работу
За наклейки и игрушечный пистолет: участника кортежа наказали в Пятигорске
Мэрию Махачкалы экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании
Уволенный на Ставрополье полпред прокомментировал свою отставку
Метель и гололед ожидаются на Ставрополье