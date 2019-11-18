Арест бывшего главы дагестанского управления ФОМС продлен на месяц

18 Нояб. 19:01 2019-11-18T19:01:05+03:00

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники банды похитили более 210 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

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Верховный суд Дагестана продлил срок содержания под стражей экс-главе территориального управления ФОМС Магомеду Сулейманову. Чиновнику предстоит «посидеть» до 17 декабря 2019 года. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан.

Напомним, бывшего главу территориального Фонда обязательного медицинского страхования республики задержали в августе этого года.

Его заподозрили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники банды похитили более 210 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU