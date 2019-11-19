2019-11-19T10:03:15+03:00
Происшествия

Массовое ДТП с 9 пострадавшими произошло на Ставрополье

5 машин столкнулись на одном участке дороги
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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В Кочубеевском районе с разницей в несколько минут на одном участке дороги случились 4 аварии с 5 машинами.

19 ноября около 8 утра на 16 километре автодороги «Подъезд к городу Черкесску» «Лада Калина» столкнулась с «Фольксваген Тигуан». Обошлось без пострадавших. Но уже спустя несколько минут в остановившийся перед ДТП грузовой автомобиль «МАН» въезжает пассажирская «ГАЗель» и «Фольксваген Поло». А в «ВАЗ-2109», движущийся позади, въезжает «Лада Калина» , едущая попутно.

Пассажирка «ГАЗели» травмировала руку. Остальных пассажиров маршрутки осматривают медики. По предварительным данным пострадали 9 человека. Никто не погиб. Состояние пострадавших удовлетворительное. На месте работают наряды ДПС, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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