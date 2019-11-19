"Нашелся так же, как исчез": Поиски таинственно исчезнувшего альпиниста закончились

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-19T11:32:35+03:00

Турист пробыл в диких горах больше месяца. И не выжил

Изменить размер текста: A A

В горах Эльбруса закончились поиски непонятно как пропавшего туриста из Петрозаводска Юрия Тихоренко. Спасатели прочесывали местность больше месяца, а исчез альпинист в самом начале своего отдыха. Причем его компания заметила пропажу только тогда, когда собиралась отъезжать в Карелию.

- В ущелье Гарабаши в русле реки найдено тело человека. Тело транспортировано спасателями на поляну Азау и передано сотрудникам полиции, - сказано в сообщении Эльбрусский ВПСО МЧС России. Начался процесс установления личности погибшего, уже тогда были подозрения, что это именно тот турист из Петрозаводска.

Тело найденного альпиниста из Петрозаводска. Видео: Instagram.

Тело альпиниста не могли найти с вертолетов, а поисковые операции приходилось прекращать ввиду их неэффективности. В итоге оказалось, что альпинист, скорее всего, упал с большой высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU