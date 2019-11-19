На круге в столкновении "КАМАЗа" и легковушки на Ставрополье умер человек
6-летняя девочка и водитель доставлены в больницу
Фото: УИГБДД по СК
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Смертельная авария произошла в Советском городском округе 18 ноября. Днем на автодороге «Зеленокумск – Рог – Селивановка – Нины» водитель автомобиля «ВАЗ-21093» ехал слишком быстро на закругленном участке дороги, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с «КАМАЗом». 32-летний пассажир легковушки погиб, водитель и еще два пассажира «ВАЗа» госпитализированы, в том числе 6-летняя девочка.
22-летний виновник аварии ездил с разной резиной. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU