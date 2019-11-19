Два грузовика столкнулись в Кочубеевском районе
Один из водителей так быстро ехал, что не заметил "слона" на обочине трассы с аварийными сигналами
Фото: УИГБДД по СК
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В Кочубеевском районе водитель одного грузовика наехал на другой грузовик.
Около 18 часов 18 ноября на 249 километре автодороги «Кавказ» водитель «ГАЗели» ехал с высокой скоростью, которая не дала вовремя среагировать на припаркованную другую «ГАЗель» .
Причем, у стоящего на обочине транспорта была включена аварийная сигнализация и выставлен знак аварийной остановки. Госпитализировали 45-летнего виновника аварии, который является злостным нарушителем ПДД, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU