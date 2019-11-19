2019-11-19T11:55:59+03:00
Общество

«Следите за своим языком»: в сети продолжают просить прощения у Кадырова

«Смельчакам» советуют свои претензии высказывать сразу приближенным людям главы республики [видео]
Ася АСРЯН
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Видеоизвинения на этот раз передают два подписчика одного из популярных новостных паблика Северного КавказаВидеоизвинения на этот раз передают два подписчика одного из популярных новостных паблика Северного КавказаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Видеоизвинения на этот раз передают два подписчика одного из популярных новостных паблика Северного Кавказа. По словам администратора, молодые люди под одной из публикаций о Рамзане Кадырове написали нецензурные, «грязные комментарии».

— … А теперь после того как их нашли, сидят и, плача просят прощения. Настоятельная просьба, не создавать и мне и себе неприятности комментариями, за которые приходится расплачиваться и горько о них сожалеть, — прокомментировал администратор паблика в соцсети Инстаграм.

Далее следует само видеобращение к главе Чечни.

— Салам алейкум. Уважаемый Рамзан Ахматович, я прошу прощения за то, что писал всякие гадости, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Перед всем чеченским народом прошу прощения. Такого больше не повторится, — раскаивается первый комментатор.

в сети продолжают просить прощения у Кадырова.

— Я не подумал и написал нехорошие комментарии. Я сам не осознал, что я написал, находился не в том состоянии. Потом встретился, поговорили, мне все объяснили. Я понял, что был не прав. Прошу прощения, такого больше не повторится, — продолжил второй комментатор «недобрых слов».

Сам администратор группы не раскрывает информацию, каким образом нашли парней и что конкретно они написали в адрес чеченского лидера. Напоследок он обращается ко всем «смелым» подписчикам с просьбой «отправлять свои номера в директ приближенным Рамзана Кадырова и высказывать им свои претензии по телефону».

— Следите за своим языком, — пригрозил администратор подписчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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