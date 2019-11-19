Обгон «КАМАЗа» закончился ДТП на Ставрополье
Водитель легковушки слишком близко подъехал к фуре сбоку
Фото: УИГБДД по СК
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В Изобильненском районе 18 ноября днем водитель, отказавшийся подтвердить свою трезвость, устроил аварию. На 6 километре автодороги «Ставрополь - Изобильный – Новоалександровск — Красногвардейское» мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-21074», обгоняя «КАМАЗ», столкнулся с ним.
26-летний водитель легковушки при госпитализации отказался проходить медосвидетельствование на установление состояния опьянения. Водителю грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU