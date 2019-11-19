Сериал по книгам ставропольского писателя покажут 24 ноября
В эту субботу выходит первая серия картины «Адвокат Ардашев: маскарад со смертью» по книгам ставропольского писателя Ивана Любенко. Премьера состоится в 17:30 на канале ТВЦ.
В центре сюжета находится присяжный поверенный Ставропольского окружного суда Клим Ардашев. Он защищает тех, в чьей невиновности уверен. Это умный, харизматичный персонаж, который любит опасные головоломки.
Режиссером сериала выступил Виталий Бордачёв, который снял «Анна-детективъ» и «Тайны госпожи Кирсановой». Иван Любенко активно консультировал съемочную группу по время работы.
Ставрополь на экране! По романам местного писателя снимают телесериал
ИСТОЧНИК KP.RU