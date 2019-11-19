Самый крупный фонтан в Ставрополе будет работать в новогоднюю ночь
Но уже в зимнем режиме
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе фонтаны перешли в зимний режим работы. Это значит, что до самого потепления местных жителей и гостей будет радовать праздничная иллюминация.
Самый масштабный фонтан на площади Святого князя Владимира продемонстрирует светомузыкальное шоу каждую пятницу, субботу и воскресенье с 7 до 9 часов вечера. Кстати, тысячи огней будут сверкать и в новогоднюю ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU