На Ставрополье после массового ДТП с 5 авто следователи начали проверку

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-19T14:13:02+03:00

Разбираться будут с водителем маршрутки

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Следователи начали проверку водителя маршрутки, который стал участником утреннего ДТП с 5 машинами. Около 8 утра на трассе в Кочубеевском районе столкнулись грузовик "Scania", рейсовый микроавтобус "ГАЗ 32213", ВАЗ "2109", Volkswagen Polo и Lada Kalinа.

Микроавтобус с 10 пассажирами, уточнили в СУ СКР по СК, ехал по маршруту Усть-Джегута-Ставрополь. Предварительно, травмы получили 4 человека, они находятся в больнице.

Перевозчика проверят на предмет оказания безопасных для потребителей услуг. Будет принято процессуальное решение, сообщает «Ставропольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU