Ставропольский заправщик крал у работодателя, чтобы купить авто
Его мечты о машине сбылись
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В Кисловодске директор заправочной станции пожаловался на недостачу. Он грешил на оператора, который не вышел на работу и выключил телефон.
Полицейские нашли 23-летнего парня и доставили в отделение. Там молодой человек во всем сознался, пояснив, что частями присваивал деньги. На них заправщик купил собственный автомобиль. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU