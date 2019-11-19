Ставропольский заправщик крал у работодателя, чтобы купить авто

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-19T14:30:21+03:00

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В Кисловодске директор заправочной станции пожаловался на недостачу. Он грешил на оператора, который не вышел на работу и выключил телефон.

Полицейские нашли 23-летнего парня и доставили в отделение. Там молодой человек во всем сознался, пояснив, что частями присваивал деньги. На них заправщик купил собственный автомобиль. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU