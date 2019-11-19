Ставропольцы отдавали долги краденым ячменем
Они похитили 2 тонны зерна
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В Степновском районе возбуждено уголовное дело о хищении имущества. Двух мужчин подозревают в краже нескольких тонн ячменя из хозпостройки, расположенной на территории частного дома.
Ранее судимых местных жителей привезли в отделение полиции, где злоумышленники отпираться не стали, а рассказали, что похищенным ячменем отдавали знакомому долги.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU