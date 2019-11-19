2019-11-19T15:59:56+03:00
Общество

Ингушского журналиста отпустили под домашний арест по делу о наркотиках

Корреспондент заявлял о необоснованности обвинений в свой адрес
Ася АСРЯН
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По словам адвоката, журналист Майсигов уже сегодня, 19 ноября, окажется домаПо словам адвоката, журналист Майсигов уже сегодня, 19 ноября, окажется домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В июле 2019 года корреспондента ингушского издания «Фортанга» Рашида Майсигова заподозрили в хранении наркотиков. После чего его арестовали. Тогда журналист заявлял о необоснованности обвинений в свой адрес.

Как стало известно, накануне Верховный суд Ингушетии отпустил Майсигова под домашний арест.

Его адвокат поделился с журналистами, что подал в суд апелляционную жалобу об изменении меры пресечения на домашний арест своему подзащитному. Суд Ингушетии удовлетворил ее.

По словам адвоката, журналист Майсигов уже сегодня, 19 ноября, окажется дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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