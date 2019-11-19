Ингушского журналиста отпустили под домашний арест по делу о наркотиках
Корреспондент заявлял о необоснованности обвинений в свой адрес
По словам адвоката, журналист Майсигов уже сегодня, 19 ноября, окажется домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В июле 2019 года корреспондента ингушского издания «Фортанга» Рашида Майсигова заподозрили в хранении наркотиков. После чего его арестовали. Тогда журналист заявлял о необоснованности обвинений в свой адрес.
Как стало известно, накануне Верховный суд Ингушетии отпустил Майсигова под домашний арест.
Его адвокат поделился с журналистами, что подал в суд апелляционную жалобу об изменении меры пресечения на домашний арест своему подзащитному. Суд Ингушетии удовлетворил ее.
По словам адвоката, журналист Майсигов уже сегодня, 19 ноября, окажется дома.
ИСТОЧНИК KP.RU