Детей проконсультируют в ставропольской полиции

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-19T16:21:37+03:00

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Правовую помощь детям окажут ставропольские полицейские. 20 ноября всех сирот и людей, которые хотят взять на воспитание ребенка из детдома, а также детей-инвалидов и их родителей проконсультируют в общественной приемной. С 10 до 13 часов необходимо прийти по адресу : г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 112.

Мероприятие преследует цель защитить детей и повысить правовую грамотность подростков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU