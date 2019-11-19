Чиновник раскритиковал дагестанскую певицу-депутата ее за первый день работы
Глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов прокомментировал назначение Айшат Айсаевой на пост депутата, а также ее поведение на первой сессии. Видео, где девушка поет, барабаня по столу, вызвал резонанс в соцсетях.
- Это хорошо, что люди разных профессий пополняют ряды народных избранников. Но в социальных сетях распространилось видео, где певица барабанит по столу. Я считаю это не очень красиво. Тем более все происходило в этом зале, в котором написано администрация Кировского района, - сказал политик.
Но Сагидов отметил, что он считает распространение такого ролика некорректным.
Песни среди дагестанских депутатов. Видео: соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU