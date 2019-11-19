2019-11-19T17:31:08+03:00
Общество

Чиновник раскритиковал дагестанскую певицу-депутата ее за первый день работы

Также Салих Сагидов недоволен реакцией пользователей на видеоролик
Варвара АНТОНОВА
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Начальник дагестанской певицы-депутата раскритиковал ее за первый день работыНачальник дагестанской певицы-депутата раскритиковал ее за первый день работыФото: СОЦСЕТИ
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Глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов прокомментировал назначение Айшат Айсаевой на пост депутата, а также ее поведение на первой сессии. Видео, где девушка поет, барабаня по столу, вызвал резонанс в соцсетях.

- Это хорошо, что люди разных профессий пополняют ряды народных избранников. Но в социальных сетях распространилось видео, где певица барабанит по столу. Я считаю это не очень красиво. Тем более все происходило в этом зале, в котором написано администрация Кировского района, - сказал политик.

Но Сагидов отметил, что он считает распространение такого ролика некорректным.

Песни среди дагестанских депутатов. Видео: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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