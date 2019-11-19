«Как я могу ездить на «Калине», если она не моя»: потрясающий монолог угонщика в Буденновске сняли на видео

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-19T16:51:14+03:00

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В Буденновске инспекторы остановили машину, а пока они разбирались с водителем, пассажир завел авто и уехал прочь. Растерянный владелец транспорта пояснил, что не знает мужчину и попросил его подвезти. После небольшой погони автомобиль остановили и задержали угонщика. 53-летний мужчина был сильно пьян. Он принялся отрицать, что был за рулем машины, однако видеорегистратор зафиксировал момент угона. Со слегка театральным изумлением мужчина интересовался у полицейских:

- Я был за рулем?! А кто еще ехал?! Я один?!

Затем угонщик стал звонить тому, кто знает Петю, а тот Петя, конечно, знает, кого следует прислать, чтобы решить вопрос.

- Они хотят, чтобы я продувался. Я пьяный, да, но я за рулем не был, - продолжал он отчитываться в трубку своему собеседнику.

Мужчине грозит крупный штраф, на него заведено и уголовное дело за угон.

До слез: пьяный угонщик пытается доказать полиции, что не был за рулем и "продуваться" не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU