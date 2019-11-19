В Думе Ставрополья решат вопрос о назначении запмпредов
Речь об Иване Ковалеве и Николае Великдане
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В Думе Ставрополья рассмотрели кандидатуры первых зампредов правительства. Иван Ковалев и Николай Великдань значатся на сайте правительства, как исполняющие обязанности заместителей председателя правительства края.
Теперь депутаты рассмотрели их назначение без временной приставки на заседании комитета по казачеству, безопасности и межпарламентским связям. После этого вопрос рассмотрят все профильные комитеты парламента, а дальше депутаты окончательное решение путем голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU