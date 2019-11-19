В Чечню доставят детей, возвращенных из Ирака
Утром 20 ноября четверых детей из Чечни и Ингушетии, доставленных из Ирака спецбортом МЧС, привезут в Грозный.
18 ноября в Россию прилетели 32 ребенка, которых нашли в тюрьмах и приютах Багдада. Всем им от 1 года до 9 лет. Это дети россиян, которые воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ).
Родственники просили разыскать и вернуть детей из чужой страны. В том числе и 4 ребят из республик СКФО очень ждут дома.
Чеченских детей заберет женщина, чью дочь осудили в Ираке, а зятя убили. Схожая судьба настигла многих ее родственников.
По поручению главы страны Владимира Путина из Ирака с декабря прошло года доставлено уже 122 ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU