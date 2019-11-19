Начальник СИЗО-1 арестован в Махачкале на 3 дня
Он стал одним из 8 задержанных сотрудников ФСИН Дагестана
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Суд Махачкалы добавил еще 3 дня задержания начальнику СИЗО-1 Махачкалы Давуду Давыдову, пишет ТАСС. Ему инкриминируют получение крупной взятки. Защита просила отсрочку в избрании Давыдову меры пресечения. До окончательного решения вопроса он проведет время в изоляторе. За это время адвокат подготовит характеристики подзащитного.
Напомним, в Дагестане задержали 8 сотрудников дагестанского управления ФСИН, в том числе Давыдова. Всех их подозревают в коррупции. Шестеро проведут под арестом 2 месяца. Скоро решится вопрос с остальными подозреваемыми.
ИСТОЧНИК KP.RU