Мать с 6 детьми живет в актовом зале общежития КБР
Условия для жизни непригодны
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Информацию о проживающей в актовом зале многодетной маме из Нальчика КБР проверят следователи. В соцсетях распространился видеоролик, в котором рассказывается о женщине с 6 детьми, ютящейся в актовом зале общежития. Семье пришлось переехать сюда из аварийного дома, администрация предоставила новое помещение, но переоборудованный в большую комнату зал непригоден для проживания.
Следователи дадут оценку действий органов опеки и должностных лиц администрации Прохладного.
ИСТОЧНИК KP.RU