2019-11-20T11:57:21+03:00
Общество

Чеченский красавец вошёл в пятёрку лучших бодибилдеров мира

Дебют на престижном международным турнире принес спортсмену успех
Ася АСРЯН
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Рустам занял 4 место в категории «Менс Классик Физик» среди спортсменов с ростом выше 180 смРустам занял 4 место в категории «Менс Классик Физик» среди спортсменов с ростом выше 180 смФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Молодой чеченский бодибилдер Рустам Очерхаджиев стал дебютантом престижного международного турнира IFBB. Участие молодого спортсмена оказалось весьма успешным.

Рустам занял 4 место в категории «Менс Классик Физик» среди спортсменов с ростом выше 180 см.

Молодой человек занимается спортом с девяти лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодой человек занимается спортом с девяти летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Престижные соревнования проходили в Объединённых Арабских Эмиратах, куда съехались спортсмены из 70 стран мира. Там же Очерхаджиев завоевал титул мастера спорта международного класса.

Бодибилдер поделился с журналистами, что занимается спортом с девяти лет. Сначала он активно посещал секции вольной борьбы, становился призером республики.

В ранней юности Рустам занимался вольной борьбой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В ранней юности Рустам занимался вольной борьбойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но в 2008 году парень получил небольшую травму спины. Тогда медики посоветовали ему укрепить мышцы в тренажерном зале. С тех времён Рустам начал ходить в фитнес-центр Грозного.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что появились эксклюзивные кадры операции по удалению пораженных тканей из рук Кирилла Терешина.

На пресс-конференции после операции академик РАН, профессор Игорь Решетов назвал пятигорского Терешина «несчастным парнем».

— Привел себя в такое состояние по собственным заблуждениям, — прокомментировал Решетов.

Профессор отметил, что у пациента настолько печальная ситуация, что, побывав в разных клиниках, ни у кого не поднялась рука выполнить такую сложную операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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