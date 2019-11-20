Чеченский красавец вошёл в пятёрку лучших бодибилдеров мира
Молодой чеченский бодибилдер Рустам Очерхаджиев стал дебютантом престижного международного турнира IFBB. Участие молодого спортсмена оказалось весьма успешным.
Рустам занял 4 место в категории «Менс Классик Физик» среди спортсменов с ростом выше 180 см.
Молодой человек занимается спортом с девяти летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Престижные соревнования проходили в Объединённых Арабских Эмиратах, куда съехались спортсмены из 70 стран мира. Там же Очерхаджиев завоевал титул мастера спорта международного класса.
Бодибилдер поделился с журналистами, что занимается спортом с девяти лет. Сначала он активно посещал секции вольной борьбы, становился призером республики.
В ранней юности Рустам занимался вольной борьбойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Но в 2008 году парень получил небольшую травму спины. Тогда медики посоветовали ему укрепить мышцы в тренажерном зале. С тех времён Рустам начал ходить в фитнес-центр Грозного.
Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что появились эксклюзивные кадры операции по удалению пораженных тканей из рук Кирилла Терешина.
На пресс-конференции после операции академик РАН, профессор Игорь Решетов назвал пятигорского Терешина «несчастным парнем».
— Привел себя в такое состояние по собственным заблуждениям, — прокомментировал Решетов.
Профессор отметил, что у пациента настолько печальная ситуация, что, побывав в разных клиниках, ни у кого не поднялась рука выполнить такую сложную операцию.
ИСТОЧНИК KP.RU