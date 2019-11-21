Военный, убивший на Ставрополье в аварии 2 человек, получил срок

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-21T10:53:04+03:00

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На Ставрополье осужден военный, по чьей вине в аварии погибли два человека. 30 мая на дороге Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды мужчина ехал за рулем «Лады Гранты». Он решил совершить обгон, во время маневра выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Sonata и «ВАЗ-211440». Два человека погибли, два травмированы.

Военный получил 3,5 года колонии. Приговор не вступил в силу, сообщает Пятигорский гарнизонный военный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU