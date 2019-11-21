Водитель на Ставрополье погиб в смятой деревом машине

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-21T11:12:10+03:00

В час ночи мужчина слишком сильно разогнался

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21 ноября в Буденновском районе около часа ночи на подъезде к хутору Горному погиб водитель.

Мужчина за рулем «ВАЗ-21074» ехал слишком быстро, машина перестала быть контролируемой. Легковушка врезалась в дерево. А от травм скончался 32-летний водитель, житель соседнего региона.

При осмотре машины выяснилось, что резина на авто с разным рисунком протектора. Идет дальнейшее выяснение обстоятельств случившегося, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU