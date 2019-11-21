Под Железноводском водитель сломала позвоночник в перевернувшемся авто

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-21T11:30:00+03:00

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Женщина за рулем перевернулась в автомобиле около Железноводска.

21 ноября около 5 утра водитель автомашины «ВАЗ-2107» превысила скорость на подъезде к поселку Капельница, не учитывая метеорологические условия. В итоге машину занесло, она съехала с дороги и опрокинулась.

40-летняя женщина госпитализирована со сломанным позвоночником. Назначена проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU