Сироты получили квартиры в Лермонтове через суд

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-21T12:42:35+03:00

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В Лермонтове сиротам жилье выбила прокуратура. Трое ставропольцев были включены в список тех, кому полагают квадратные метры от государства. Но после выпуска из детдома квартиры не предоставили.

Прокуратура обвинила министерство имущественных отношений края в невыполнении обязательств. Дело дошло до суда. После этого жилье сиротам предоставили, пишет «Ставропольская правда». Теперь они проживают в новостройках.

ИСТОЧНИК KP.RU