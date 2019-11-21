2019-11-21T12:42:35+03:00
Происшествия

Сироты получили квартиры в Лермонтове через суд

Прокуратура призвала к ответственности минимущество
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Лермонтове сиротам жилье выбила прокуратура. Трое ставропольцев были включены в список тех, кому полагают квадратные метры от государства. Но после выпуска из детдома квартиры не предоставили.

Прокуратура обвинила министерство имущественных отношений края в невыполнении обязательств. Дело дошло до суда. После этого жилье сиротам предоставили, пишет «Ставропольская правда». Теперь они проживают в новостройках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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