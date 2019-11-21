2019-11-21T13:11:28+03:00
Общество

В Дагестане земским докторам не дали землю и льготную ипотеку

Информацию из СМИ опровергли в Минздраве республики
Варвара АНТОНОВА
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Участникам программы "Земский доктор" в Дагестане не давали участки и льготную ипотеку. Об этом заявили в республиканском министерстве здравоохранения после сюжет по федеральному телевидению.

Так, говорилось, что "земские доктора" в Дагестане получают участок под дом и льготную ипотеку по один-три процента годовых. Эта мера помогла обеспечить региональные села 150 врачами. Но в Минздраве Дагестана опровергли эту информацию.

Администрации не дали участки "земским доктарам", у них нет свободных земель. О льготной ипотеке тоже не идет речи. Однако, как отмечают в ведомстве, 95 процентов программы Дагестан освоил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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