Открыт мост через Большой Ставропольский канал

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-21T14:15:26+03:00

Он соединяет КМВ с Домбаем, Архызом и Тебердой

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Мост через Большой Ставропольский канал открыт в Карачаево-Черкесии. Новый мост располагается на 47 километре трассы А-165 "Лермонтов-Черкесск".

Дорога связывает курорты КМВ с Черкесском и Домбаем, Тебердой и Архызом. Обычно сутки по этому участку дороги проезжает до 25 тысяч авто. Старое сооружение уже не могло выдерживать такие нагрузки. Новый мост в длину составляет 65,5 метров, а ширину - 15,5 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU