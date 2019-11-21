2019-11-21T14:44:59+03:00
Политика

Губернатор Ставрополья: «Будем и дальше увольнять»

Уже 14 чиновников лишились постов в 2019 году
Полина ШАПОШНИКОВА
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Во время пресс-конференции в Москве глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил о продолжении курса самоочищения власти в ответ на вопрос о борьбе с коррупцией. Он сообщил, что за этот год 14 человек уволены за ложные сведения в декларациях о доходах.

- Будем и дальше увольнять любого сотрудника, заподозренного в коррупции, - заявил Владимиров. Он пояснил, что с новым программным обеспечением отслеживать вопросы, связанные с подачей государственными и муниципальными служащими деклараций о доходах, расходах и имуществе, станет проще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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