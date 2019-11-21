Зарплаты медиков на Ставрополье планируют уровнять

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-21T15:10:37+03:00

А главврачей перевести на контракты

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Ставрополье оказалось в числе тех, кто станет получателем части суммы из 150 млрд рублей, направленных на здравоохранение в 2020-2023 годы.

Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что главврачи теперь будут работать по контракту, заключаемому ровно на год. Так работают чиновники, занимающие высокие посты.

Глава региона также коснулся темы зарплат, которые планируется «сравнять». Огромной разницы между заработком руководства и младшего звена не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU