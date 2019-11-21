2019-11-21T15:10:37+03:00
Общество

Зарплаты медиков на Ставрополье планируют уровнять

А главврачей перевести на контракты
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставрополье оказалось в числе тех, кто станет получателем части суммы из 150 млрд рублей, направленных на здравоохранение в 2020-2023 годы.

Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что главврачи теперь будут работать по контракту, заключаемому ровно на год. Так работают чиновники, занимающие высокие посты.

Глава региона также коснулся темы зарплат, которые планируется «сравнять». Огромной разницы между заработком руководства и младшего звена не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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