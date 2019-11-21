Владимиров прокомментировал скандал со строительством завода в Лермонтове
Глава минприроды Ставрополья Андрей Хлопянов поговорит с жителями Лермонтова о строительстве завода нитроцеллюлозы. По словам Newstracker, глава края недоволен тем, что жители подготовили петицию против создания предприятия, так как это отпугивает инвесторов.
Горожан волнует экологическая обстановка в городе и они собрали уже несколько тысяч подписей против. Но глава Ставрополья говорит о важности завода для Лермонтова и сказал, что без экспертизы экологов и согласия общества стройка не будет начата.
Власти не пойдут против народа, если его позиция останется прежней.
ИСТОЧНИК KP.RU