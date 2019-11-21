Владимиров прокомментировал скандал со строительством завода в Лермонтове

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-21T15:52:31+03:00

Он сказал, что не пойдет против населения

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Глава минприроды Ставрополья Андрей Хлопянов поговорит с жителями Лермонтова о строительстве завода нитроцеллюлозы. По словам Newstracker, глава края недоволен тем, что жители подготовили петицию против создания предприятия, так как это отпугивает инвесторов.

Горожан волнует экологическая обстановка в городе и они собрали уже несколько тысяч подписей против. Но глава Ставрополья говорит о важности завода для Лермонтова и сказал, что без экспертизы экологов и согласия общества стройка не будет начата.

Власти не пойдут против народа, если его позиция останется прежней.

ИСТОЧНИК KP.RU