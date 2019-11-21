Ставропольский вор отдал деньги на благотворительность
Владельцы магазинов Зеленокумска заявили полицейским, что лишились выручки, придя утром в свои торговые точки.
Камеры показали, что неизвестный ночью разрезал двери и забирался в помещения.
Подозреваемым оказался уже судимый 22-летний молодой человек. Он во всем сознался, рассказав, что забирался только в те магазины, в которых нет сигнализации и есть пластиковые двери. Так он мог делать отверстия и не взламывать замки. Он побывал в 7 таких магазинах.
Но не все прошло гладко. В 3 магазинах все-таки оказалась сигнализация, а в одном ему помешали.
Обокрал молодой человек и дом соседки, прихватив с собой ноутбук и смартфон.
Общий ущерб составил около 43 тысяч рублей. По словам «Робин Гуда» он перевел 15 тысяч благотворительной организации, а остальное потратил.
Злоумышленник находится под стражей, идет расследование, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU