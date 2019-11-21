2019-11-21T17:04:15+03:00
Происшествия

Ставропольский вор отдал деньги на благотворительность

У него был особый почерк похищений
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Владельцы магазинов Зеленокумска заявили полицейским, что лишились выручки, придя утром в свои торговые точки.

Камеры показали, что неизвестный ночью разрезал двери и забирался в помещения.

Подозреваемым оказался уже судимый 22-летний молодой человек. Он во всем сознался, рассказав, что забирался только в те магазины, в которых нет сигнализации и есть пластиковые двери. Так он мог делать отверстия и не взламывать замки. Он побывал в 7 таких магазинах.

Но не все прошло гладко. В 3 магазинах все-таки оказалась сигнализация, а в одном ему помешали.

Обокрал молодой человек и дом соседки, прихватив с собой ноутбук и смартфон.

Общий ущерб составил около 43 тысяч рублей. По словам «Робин Гуда» он перевел 15 тысяч благотворительной организации, а остальное потратил.

Злоумышленник находится под стражей, идет расследование, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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