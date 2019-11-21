2019-11-21T18:18:16+03:00
Общество

В Дагестане возбудили уголовное дело о хищении 30 млн рублей, выделенных на ремонт дорог

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество"
Варвара АНТОНОВА
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В Дагестане выявили факт мошенничества на сумму свыше 30 миллионов рублей. Эти деньги выделили на строительство дороги, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

- В ходе проверки было установлено, что в 2017 году начальник отдела строительства и реконструкции дорог государственного казенного учреждения Дагестана "Дагдорконтроль" организовал принятие и оплату некачественно выполненных дорожно-строительных работ компанией "Южгазстрой" на участке дороги между Муни - Агвали в рамках государственного контракта, - сказано в сообщении Прокуратуры России.

В общей сложности было похищено почти 30,4 миллиона рублей. Открыто уголовное дело по четвертой части 159 статьи УК РФ (мошенничество)

ИСТОЧНИК KP.RU

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