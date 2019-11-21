2019-11-21T21:59:03+03:00
Общество

В Южном военном округе прошел сбор организаторов политработы в Вооруженных силах

Военные поставили задачи по военно-политической работе на следующий год
Варвара АНТОНОВА
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В Северной Осетии закончился трехдневный сбор политработников Вооруженных сил России. Мероприятие прошло на базе авиационной части Южного военного округа в Моздоке.

По словам замминистра обороны, начальника Главного военно-политического управления (далее - ГВПУ), генерал-полковника Андрея Картаполова, сейчас в армии действует около 300 должностей политработников. Ведомством были разработаны новые методики моральной и психической подготовки военнослужащих.

- Организована подготовка кадров военно-политических органов по сетевой форме обучения. Первые 196 курсантов Военного университета до 30 ноября завершат практические занятия в пяти вузах Минобороны. В декабре будет утверждено наставление по военно-политической работе, - сказал Картаполов.

На сборах в Моздоке 200 должностных лиц оттачивали навыки военно-политической работы в ходе боевых действий. Учитывался и опыт операций ВКС в Сирии. Генерал-полковник Картаполов считает, что сборы прошли хорошо, поскольку им удалось определить задачи на следующий год и продумать действия по поддержанию морали военнослужащих в учебно-боевых мероприятиях.

Кроме того, во Владикавказе прошла встреча между специалистами по военно-политической работе, начальниками военных кафедр и учреждений культуры Вооруженных сил с военнослужащими и их семьями. В ходе беседы они задавали руководителям вопросы, а те на них отвечали.Также в филиале парка "Патриот" состоялось занятие по работе с юнармейцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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