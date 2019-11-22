2019-11-22T09:30:24+03:00
Политика

Названо имя нового министра энергетики Ставрополья

Виталий Хоценко покинул свой пост
Полина ШАПОШНИКОВА
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Пустующее кресло министра энергетики и промышленности Ставрополья занял Виталий Шульженко. До этого чиновник был первым заместителем. Но губернатор края Владимир Владимиров решил, что Шульженко засиделся на своем месте и достоин повышения.

48-летний уроженец Светлограда в 2001 году занимал высокие посты в компании «Ставрополькоммунэлектро», заместителем министра стал в 2015 году.

Бывший глава ставропольского Минпрома Виталий Хоценко также пошел на повышение, перейдя на новое место в федеральных органах власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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