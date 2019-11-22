Маршрутка в Михайловске сбила пешехода
Это произошло по инерции, из-за врезавшейся в «ГАЗель» иномарки
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В Михайловске утром 21 ноября на улице Широкой столкнулись два автомобиля. Водитель «Хендэ» внезапно потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «ГАЗелью».
Маршрутка стояла на обочине и от удара продолжила движение, сбив пешехода. Пострадала 59-летняя женщина. Ее доставили в больницу с переломом предплечья.
Устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU