2019-11-22T10:08:12+03:00
Происшествия

В Железноводске пенсионер на "Гранте" сбил школьника

Тот переходил дорогу по всем правилам
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Подросток был сбит днем 21 ноября в Железноводске на пешеходом переходе. На улице Проскурина водитель «Лады Гранты» при повороте налево не пропустил пешехода, который проходил по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора.

17-летний школьник получил травмы конечностей.

За рулем сидел 61-летний пенсионер, который за последние 2 года больше 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения, сообщили в УИГБДД по СК. Идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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