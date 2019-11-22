В Железноводске пенсионер на "Гранте" сбил школьника

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-22T10:08:12+03:00

Тот переходил дорогу по всем правилам

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Подросток был сбит днем 21 ноября в Железноводске на пешеходом переходе. На улице Проскурина водитель «Лады Гранты» при повороте налево не пропустил пешехода, который проходил по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора.

17-летний школьник получил травмы конечностей.

За рулем сидел 61-летний пенсионер, который за последние 2 года больше 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения, сообщили в УИГБДД по СК. Идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU