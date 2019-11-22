В Железноводске пенсионер на "Гранте" сбил школьника
Тот переходил дорогу по всем правилам
Фото: УИГБДД по СК
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Подросток был сбит днем 21 ноября в Железноводске на пешеходом переходе. На улице Проскурина водитель «Лады Гранты» при повороте налево не пропустил пешехода, который проходил по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора.
17-летний школьник получил травмы конечностей.
За рулем сидел 61-летний пенсионер, который за последние 2 года больше 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения, сообщили в УИГБДД по СК. Идет проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU