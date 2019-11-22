2019-11-22T10:53:00+03:00
Происшествия

Начальника СИЗО в Дагестане арестовали

Под стражей Давуд Давыдов пробудет два месяца
Варвара АНТОНОВА
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Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу начальника СИЗО-1 Давуда Давыдова. Мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере, передает пресс-служба суда.

- Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Давыдову в качестве меры пресечения заключение под стражу сроком на два месяца - до 17 января 2020 года. Если в течение 10 дней ему не будет предъявлено обвинение, то мера пресечения будет отменена, - сказано в сообщении суда.

Как уверяет следствие, Давыдов превысил полномочия и вымогал взятку. Уголовное дело в отношении начальника СИЗО-1 Махачкалы открыли 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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