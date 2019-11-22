Министр природы Ставрополья обсудил с жителями Лермонтова создание химзавода

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-22T11:11:15+03:00

На встречу пришли несколько сотен человек

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В связи с острым вопросом строительства нового химзавода в Лермонтове министр природы края Андрей Хлопянов встретился с жителями. На встречу пришло несколько сотен человек.

Хлопянов заверил собравшихся, что строительство на данный момент не ведется. Сначала будет проведена экологическая экспертиза. И уже после этого будет принято решение о создании завода. Об этом же заявил и губернатор края Владимир Владимиров.

Инвестор планировал вложить в проект 6,3 млрд рублей, на заводе смогут получить рабочее место 360 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU