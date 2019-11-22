В Пятигорске суд закрыл часть Верхнего рынка

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-22T11:37:54+03:00

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Из-за нарушения требований пожарной безопасности суд постановил закрыть часть рынка «Верхний» в Пятигорске.

Все произошло по вине одного из собственников, которому принадлежать несколько павильонов, сообщает прокуратура города.

Он не стал устранять грубые нарушения, которые ранее были у него обнаружены.

Приставы проследят за исполнением судебного решения сегодня, а пока рынок работает как раньше, без ограничений.

И запрет на торговлю продлится до тех пор, пока бизнесмен не устранит все выявленные ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU